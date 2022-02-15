На Украине перестали работать сайты минобороны и крупнейших банков

Центр информационной безопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты минобороны, Вооружённых сил, «Приватбанка» и «Ощадбанка». В центре не исключили, что за этим могла стоять Россия. Специалисты уже работают над устранением проблем.Об этом сообщило «Страна.ua».

Действительно возникли временные сложности в работе Приват24, есть проблемы в авторизации клиентов. Над ними уже работают наши специалисты. Мы надеемся, что они оперативно восстановят работу сервисов. Сейчас выясняем причины сбоев и отдельно о них сообщим, когда все проясним, — цитирует издание слова пресс-секретаря Приватбанка Олега Серга.

О проблемах сообщают и пользователи «Ощадбанка». В банке сообщили, что проводится проверка систем и подключается дополнительные серверы.

Ранее Неизвестные хакеры взломали сайт Минобразования Украины и опубликовали на нём угрожающее сообщение на украинском, польском и русском языках. В нём говорится, что личные данные граждан попали в общий доступ и на компьютерах будут уничтожены. Неизвестные хакеры заявили, что это расплата за «прошлое, настоящие и будущее» страны.

Аналогичные сообщения вскоре появились также на сайтах МИД Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия.