На Украине перенесли сроки призыва на срочную службу

https://static.news.ru/photo/f081e2c8-7f0d-11ea-a3ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кабинет министров Украины принял решение перенести сроки призыва на срочную военную службу из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Призыв в армию из-за карантина будет проводиться с мая по июль. Изменения в указ о его проведении внёс украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на Украине удалось стабилизировать благодаря сознательности граждан, писал NEWS.ru.