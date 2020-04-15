На Украине перенесли сроки призыва на срочную службу

Кабинет министров Украины принял решение перенести сроки призыва на срочную военную службу из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
Призыв в армию из-за карантина будет проводиться с мая по июль. Изменения в указ о его проведении внёс украинский лидер Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на Украине удалось стабилизировать благодаря сознательности граждан, писал NEWS.ru.
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