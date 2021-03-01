Пропрезидентскую партию «Слуга народа» лишили госфинансирования

https://static.news.ru/photo/77f8c7f8-7a9e-11eb-8d14-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» лишилась государственного финансирования из-за нарушений в финансовой отчётности. Об этом сообщает пресс-служба НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции).

В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа», — приводит сообщение «Страна.ua».

Глава партии Александр Корниенко в свою очередь заявил, что обычно приостанавливают финансирование за нарушение порядка подачи отчётов. Он добавил, что всё будет исправлено.

Мы сейчас изучаем, что именно НАПК считает за нарушение порядка отчёта... Думаю, что финансирование нам возобновят после того, как мы внесём все исправления. Работаем над тем, чтобы осуществить все исправления, на которые нам укажет НАПК, — цитирует его издание.

Кроме того, признаки уголовных преступлений выявлены в отчетах «Конгресс украинских националистов» и «Блок Вилкула Украинская перспектива». Соответствующие материалы переданы в Национальную полицию.

Ранее ряд депутатов правящей партии на Украине — «Слуга народа» — внесли в Верховную раду (парламент страны) проекты двух законов, подразумевающие наказание за коллаборационизм. Первый документ о «коллаборационистской деятельности» предусматривает ответственность для граждан, сотрудничавших с РФ, самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР, ЛНР) и руководством Крыма. К подобной деятельности хотят отнести и публичное отрицание «вооружённой агрессии против Украины», поддержку действий Кремля, чиновников Донбасса и полуострова, писал NEWS.ru.