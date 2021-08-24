На Украине партия Порошенко проигнорировала законопроект о гербе

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Фракция партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) не стала голосовать в Верховной раде за инициированный лидером страны Владимиром Зеленским законопроект о Большом Государственном гербе Украины, заявил депутат партии Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Фракция «Европейская солидарность» не будет голосовать за проект Большого Государственного герба на внеочередном заседании Рады, — заявил Алексей Гончаренко.

Он пояснил, что члены политической силы считают законопроект несовершенным. Депутат Николай Княжицкий заявил, что не следует голосовать за герб, на котором лев изображён с двумя левыми ногами. Также проигнорировали документ члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Им показалось, что изображённые символы представляют западные регионы, без южного и восточного.

Законопроект о Большом Государственном гербе был внесён в Верховную раду в июне. Лидер страны Владимир Зеленский посчитал это неотложным вопросом для страны «впервые за 30 лет».

Ранее президентская фракция «Слуга народа» предложила отменить звание «Герой Украины» и учредить орден Золотого Трезубца. Данная награда, по замыслу авторов законопроекта, должна вручаться за выдающийся геройский поступок или выдающееся достижение.