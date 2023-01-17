На Украине отреагировали на слова Медведчука о западных политиках Политолог Молчанов: Медведчук указал Западу на существование другой Украины

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

Директор института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов рассказал РИА Новости, что бывший депутат верховной рады Виктор Медведчук в своей недавней статье адресовал Западу позицию мирного решения конфликта на Украине. Эксперт отметил, что власти страны этого плана не придерживаются, но его «разделяет немало людей в Европе». Так политолог отреагировал на статью Медведчука в «Известиях», где западных политиков обвинили в нежелании достичь мира на Украине.

Этой статьей Медведчук попытался показать, что есть другая, альтернативная Украина с точками зрения, которые отличаются от позиции Зеленского. В украинском обществе есть запрос на мирное урегулирование конфликта за столом переговоров, — сказал Молчанов.

Он при этом уточнил, что назвать точное число приверженцев подобных взглядов очень сложно, так как большинство боится озвучивать свою точку зрения из-за репрессий.

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов ранее рассказал, что папа римский Франциск считает, что Владимир Зеленский должен прислушаться к голосу прагматизма и рациональности и сесть за стол переговоров. Он добавил, что, по мнению понтифика, конструктивные решения украинского конфликта могут быть найдены только в переговорном процессе, а не на поле битвы.