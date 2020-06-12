На Украине отменили запрет на въезд иностранцев

https://static.news.ru/photo/68fa1916-ad6f-11ea-8e71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Державна прикордонна служба України/facebook.com

Правительство Украины приняло несколько решений, меняющих требования для въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Существенные ограничения сохранились только для граждан государств с широким распространением COVID-19 (более 40 заболевших на 100 тыс. населения).

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, утратило силу распоряжение правительства о временном запрете въезда на Украину иностранцев. Вместе с тем, было принято постановление, обязывающее иностранцев иметь при себе «соответствующий страховой полис» на случай расходов, связанных с лечением COVID-19. Лицам же, прибывшим «из стран с широким распространением заболевания коронавирусной инфекции», предписано обязательное прохождение обсервации. Обеспечивать их транспортировку в обсерваторы правительство обязало областные и Киевскую городскую администрации.

Обсервации не подлежат только граждане, не находившиеся на территории своих государств с широким распространением COVID-19, в течение последних 14 дней, сотрудники посольств и консульств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных на Украине и члены их семей. Кроме того, от изоляции освобождаются водители и члены экипажей грузовых транспортных средств, воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад.

Перечень государств с широким распространением COVID-19 Госпогранслужбе будет раз в три дня предоставлять МИД Украины.

Как писал NEWS.ru, российская сторона пока не собирается открывать границу Крыма с Украиной. При этом Киев решил возобновить с 15 июня работу КПП и разрешил перемещение граждан. Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Республике Крым, Российская Федерация сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну. По общему правилу границы закрыты, исключение сделано для тех, кому необходимо попасть в другую страну по работе или учёбе, чтобы помогать больным родственникам, а также для тех, кто постоянно проживает за рубежом. Иностранцы могут въехать в страну по тем же основаниям. Кроме того, въезд разрешён для участников программы по переселению соотечественников, жителям ЛНР и ДНР, гражданам Белоруссии. На граждан РФ, прибывающих из-за рубежа, ограничения не распространяются.