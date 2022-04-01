В МО Украины отказались опровергать причастность ВСУ к удару в Белгороде

В Минобороны Украины отказались подтвердить или опровергнуть причастность ВСУ к удару по нефтебазе в Белгороде, сообщает РИА Новости. Представитель ведомства Александр Мотузяник заявил, что Киев не несёт ответственности за все события, происходящие на территории России.

Не будем ни подтверждать, ни опровергать, — цитирует его агентство.

Ранее аналогичное заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. При этом он сослался на то, что не владеет всей военной информацией.

Утром 1 апреля на нефтебазе в Белгороде вспыхнул пожар. Глава Белгородской области заявил, что причиной тому стал удар, нанесённый вертолётами ВСУ, которым удалось проникнуть на территорию России. По имеющимся данным, пострадали два человека. Им была оказана медицинская помощь.

Пожару была присвоена вторая категория сложности. В его тушении задействовано более 170 человек и 50 единиц техники, включая специализированный поезд и вертолёт. Пожарным удалось потушить несколько горящих резервуаров с бензином и дизтопливом. Борьба с огнём продолжается.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с NEWS.ru предположил, что вертолёты смогли нанести удар по нефтебазе в Белгороде из-за отсутствия «на данном направлении систем ПВО как таковых». Сенатор Владимир Джабаров считает, что системы ПВО не засекли вертолёты из-за того, что они летели на предельно малой высоте.