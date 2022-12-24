На Украине отказались демонтировать памятник Пушкину

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В украинской Полтаве отказались сносить памятники российскому классику Александру Пушкину и советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину, пишет URA.RU со ссылкой на результаты депутатской комиссии Полтавского городского совета. Местные депутаты проголосовали против демонтажа. Отмечается, что за снос памятника Пушкину проголосовали 15 из 43 депутатов городского совета.

Состоялась депутатская комиссия по вопросам градостроительства под председательством Юлии Горожаниной, на которые рассмотрели несколько вопросов относительно полтавских памятников. По результатам комиссии решения о демонтаже памятников не было принято, — сказано в публикации.

За снос памятников советским генералам проголосовало чуть менее половины народных избранников.

Городской совет Одессы ранее принял решение демонтировать памятники императрице Екатерине II (памятник Основателям Одессы) и полководцу Александру Суворову. За проголосовал 41 депутат при трех воздержавшихся. Против демонтажа не проголосовал никто.

Ранее коммунальные службы Одессы закрыли памятник Екатерине II саркофагом из ДСП. Таким образом власти захотели спрятать монумент от глаз украинцев, требующих демонтажа памятника, и защитить его от вандалов.