На Украине остановили большинство энергоблоков ТЭС

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Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артём Дмитрук заявил, что на Украине добываются миллиарды «тайных» кубометров газа. От «классных схем» власти не отказываются из-за «откатов» в офис президента Украины, пояснил он в эфире телеканала «Наш».

Дмитрук подчеркнул, что страна может быть экспортёром голубого топлива. Я открою для всех страшную тайну: ни для кого не секрет, что 40% экономики в нашей стране находится в тени. Отрасль...