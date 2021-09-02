На Украине оштрафовали телеканал «НАШ»

Национальный совет Украины по вопросам теле- и радиовещания снова оштрафовал телеканал «НАШ» за распространение «языка вражды». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Штраф, а также иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть, получил от Национального совета телеканал «НАШ», — говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

Телеканал попал под суд за эфир с экс-министром юстиции Украины Еленой Лукаш, ставившей под сомнение антироссийский курс Киева и утверждавшей, что нынешняя власть представляет угрозу для страны. Кроме того, в одном из эфиров с экс-кандидатом в мэры Киева Андреем Пальчевским якобы прозвучали утверждения о неполноценности украинцев.

Регулятором были наложены санкции на компанию «Макси ТВ», транслирующую эти эфиры. Компания должна выплатить два штрафа общей суммой 239 тысяч гривен ($8,8 тысячи).

Ранее в Нацсовете сообщили о намерении отозвать лицензию у телеканала «Наш» из-за «скaбеевщины».