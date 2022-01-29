На Украине опровергли сообщения о напряжённости в отношениях с США

Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала Вашингтон «стратегическим другом» Киева номер один в мире. Никакой «растущей напряжённости» в отношениях стран не наблюдается, отметила она в беседе с телеканалом CBS.

Никаких трений между нашими странами нет. Послушайте, у нас могут проходить определённые дискуссии, могут быть разные точки зрения, но США являются нашим стратегическим партнёром, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один, — пояснила дипломат.

По её словам, отношения между Украиной и США вышли на самый высокий уровень за всё время независимости страны.

Маркаровой пришлось объясняться после появления публикаций в западной прессе о «растущей напряжённости» между Киевом и Вашингтоном из-за якобы имеющих место разногласий в оценках текущей ситуации на российско-украинской границе.

Ранее стало известно, что депутат Европарламента Виола фон Крамон резко отреагировала на позицию киевских властей по кризису вокруг Украины, которую они продолжают продвигать. После слов главы партии «Слуга народа» Давида Арахамии, который усомнился в готовящейся «агрессии» РФ, она поинтересовалась, не наркоманы ли возглавляют Украину.