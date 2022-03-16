На Украине опровергли план урегулирования, опубликованный FT

На Украине заявили, что публикация Financial Times о возможном мирном договоре Москвы и Киева не является правдой. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в Twitter. Он отметил, что опубликованный изданием план похож на черновик российского варианта мирного договора.

FT опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не более. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, — это прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран, — написал Подоляк.

Издание Financial Times со ссылкой на собственные источники ранее сообщило, что Россия и Украина подготовили план совместного урегулирования конфликта. Как заявили собеседники издания, стороны договорились прекратить огонь при условии нейтралитета Киева и сокращения численности Вооружённых сил Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что российская сторона может рассмотреть шведский вариант демилитаризации Украины как компромиссный. Согласно данному сценарию, Киев должен будет отказаться вступать в военные альянсы, но сможет сохранить армию и флот.