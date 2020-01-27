https://static.news.ru/photo/a1cecbd2-410a-11ea-9d47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/XinHua/Global Look Press

Украинские медики не подтвердили китайское происхождение обнаруженного в Киеве коронавируса. По данным Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения, единственный зарегистрированный случай заболевания не спровоцирован инфекцией 2019-nCoV.

О первом заболевшем коронавирусом на Украине стало известно 27 января. Тем временем общее число инфицированных на данный момент составило 2835 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что от коронавируса скончался 81 человек. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии. Накануне с признаками опасной инфекции госпитализирован житель Забайкалья. Мужчина вернулся из путешествия по странам Азии.