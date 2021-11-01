На Украине опровергли информацию о наращивании войск России на границе

Минобороны Украины опровергло распространенные в средствах массовой информации данные о наращивании группировок ВС России вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021». Об этом говорится на сайте украинского военного ведомства.

По данным ГУ разведки Минобороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу не зафиксирована, — сказано в сообщении.

Отмечается, что «военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменением их численности вблизи госграницы».

Американская газета The Washington Post до этого опубликовала данные о якобы возобновлении передвижения российских войск возле украинской границы. Издание сообщило, что в последнее время в соцсетях появились видеоролики с российскими военными поездами и автоколоннами, которые перевозили большое количество военной техники.

Ранее сообщалось, что запуск газопровода «Северный поток — 2» исключит вероятность шантажа со стороны Украины, и у России не будет причин защищаться, таким образом отстаивая какие-то свои интересы. Так недавнее заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о риске войны между двумя странами прокомментировал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.