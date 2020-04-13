На Украине оценили риск возгорания хранилищ ядерных отходов в Чернобыле

https://static.news.ru/photo/85a444c2-7dbf-11ea-ace0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Возгорание хранилищ отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в зоне отчуждения полностью исключено, поскольку это несгораемые железобетонные конструкции. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Отмечается, что ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находится на территории АЭС. Лес вокруг таких объектов вырубают в радиусе ста метров.

Сейчас там полностью безопасно. Любые возгорания исключены, — цитирует Геращенко «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что ХОЯТ-2 — это огромная железобетонная конструкция, обнесённая забором, которая пока вообще не заполнено отработанным ядерным топливом с работающих украинских АЭС.

Ранее, как писал NEWS.ru, полиция Киевской области поймала гражданина, подозреваемого в поджоге леса на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Им оказался 27-летний житель села Раговка. По его словам, он совершил преступление ради забавы — подпалил траву и мусор в трёх местах.

13 апреля огонь, раскинувшийся по территории Чернобыльской зоны отчуждения, подошёл на расстояние в два километра к хранилищам с радиоактивными отходами.