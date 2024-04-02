На Украине оценили позицию бразильцев по конфликту Москвы и Киева Посол Мельник: в Бразилии не хотят говорить о конфликте Москвы и Киева

Фото: МО РФ

Бразильские чиновники и политики не хотят говорить о конфликте Москвы и Киева из-за своей нейтральной позиции, заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, передает «РБК-Украина». По его словами, в этой стране этой стране никто не хочет говорить об этом, потому что эта тема неудобная.

Создается впечатление, что люди здесь живут на другой планете. О войне — и это довольно печальный факт — здесь никто говорить не хочет. То есть если вы идете в МИД, проводите встречи с парламентариями, то темы войны просто избегают, потому что она неудобна, потому что нечего ответить, — рассказал он.

Ранее доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения экономист Игорь Продченко заявил, что новыми торговыми партнерами для РФ на фоне санкций и СВО стали ОАЭ, Малайзия, Бразилия, а также ряд стран Африки. Наряду с ними с Москвой продолжают сотрудничать Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Узбекистан и Грузия.

Ранее генеральный секретарь МИД страны, сопредседатель межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мария Лаура да Роша заявила, что Бразилия планирует расширить номенклатуру поставок мяса и рыбы в Россию. Она добавила, что договоренности также касаются зерновых культур.