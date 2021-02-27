На Украине объяснили, почему рухнул рейтинг Зеленского

https://static.news.ru/photo/b2a083d8-7a48-11eb-9e62-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачёв заявил, что рейтинг президента Владимира Зеленского обвалился, поскольку избиратели не заметили отличий в его действиях от политики предшественников.

Эксперт считает, что настоящий рейтинг у политика появляется тогда, когда он начинает заниматься практической деятельностью,

Какой мог быть рейтинг у Зеленского на момент, когда он заявил, что идёт на выборы? Ответ: никакой! Никакой, потому что он не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию, — отметил Головачёв в авторской колонке для портала «Главред».

Полученные Зеленским на президентских выборах 73% голосов — это «всё что угодно, но не политический рейтинг», добавил эксперт. Прошло немного времени, и украинцы убедились, что Зеленский не лучше «тимошенок», «порошенок» и прочих.

И вот тогда у него действительно появился реальный рейтинг. И он вышел на уровень остальных политиков. По-другому и быть не могло, потому что Зеленский отказался делать реформы, бороться с коррупцией и быстро вписался в систему, став её частью, — подчеркнул Головачёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что указ президента Украины Владимира Зеленского по «деоккупации и реинтеграции Крыма» является популистским документом, ни один из его пунктов не имеет шансов на реализацию, считает депутат Госдумы РФ от полуострова Константин Бахарев. Лидер Незалежной подписал распоряжение, направленное на «деоккупацию» региона. В тексте оговариваются шаги по развитию и поддержке языка крымских татар.