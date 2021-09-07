На Украине объяснили, чем закончится для Зеленского поездка к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. И поездка станет для него унижением, заявил в эфире телеканала «НАШ» экс-депутат Рады Евгений Мураев.

Политик отметил , что из-за большой заинтересованности Зеленского во встрече с Путиным он отправится туда, куда укажут. Тем более что украинский лидер — «заложник своих слов».

Если раньше Зеленский ещё выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. <...> Может быть, ещё в Крыму. Это было бы красиво, — считает политик.

Он добавил, что унизительной для украинского президента будет и поездка в Минск, учитывая, как Киев в последнее время вёл себя на дипломатическом уровне «с Белоруссией, Лукашенко».

Мураев объяснил заинтересованность Зеленского в данном саммите тем, что он жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта на востоке Украины, транзита газа и тяжёлого экономического положения страны.

Ранее стало известно, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поговорят на тему Крыма в рамках их возможной встречи. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. При этом он обвинил Москву в том, что она постоянно «пытается соскочить» с разговора о Крыме.