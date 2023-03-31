На Украине объяснили большое количество уклонистов среди граждан На Украине объяснили большое количество уклонистов среди граждан

Фото: Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк объяснила большое количество уклонистов в стране «снижением мотивационного ресурса» у граждан. В интервью украинскому изданию «Суспильне» Гуменюк отметила, что когда война длится больше года, и люди осознают трудность противостояния армии страны с населением, превышающим их собственное в пять раз, их мотивация снижается.

Гуменюк указала, что многие украинцы были эвакуированы в регионы, удаленные от зоны боевых действий, и не спешат регистрироваться в военкоматах. Она добавила, что такие действия могут помочь избежать получения повестки, но не уберегут от личной встречи с военкомом.

В связи с многочисленными случаями задержания призывников без участия полиции и облав, Гуменюк предложила гражданам начать с самоанализа и ответить на вопрос, выполнили ли они свои обязательства, предусмотренные законом.

Ранее сообщалось, что Киев организует облавы на украинцeв — операторов каналов, которые дают в Сети советы, как избежать попадания в руки военных комиссаров и последующей отправки в зону боевых действий. При этом Украине необходимо направить на фронт свежие резервы, чтобы восполнить значительные потери и cформировать специальные бригады для планируемого весеннего контрнаступления.