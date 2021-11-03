На Украине обвинили Россию в европейском энергетическом кризисе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия спровоцировала энергетический кризис в Европе. С обвинениями в адрес Российской Федерации глава ведомства выступил на форуме Re: Open Zakarpattia. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр иностранных дел Украины
Ранее в Австрии положительно оценили запуск газопровода «Северный поток — 2», отметив, что эта магистраль будет способствовать энергетической безопасности региона. Об этом заявил министр иностранных дел страны Михаэль Линхарт.
Он отметил, что несмотря на амбициозные цели Евросоюза в вопросах климата, газ будет необходим до полной декарбонизации. Линхарт приветствовал намерение российской стороны увеличить закачку газа в европейские хранилища. Это, по его мнению, повысит надёжность энергоснабжения региона.