На Украине обвинили Россию в появлении субкультуры «Редан» Начальник полиции Харьковской области Тимошенко обвинил Россию в появлении субкультуры «Редан»

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В разных частях Украины произошли драки с участием членов движения «Редан», пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на местную полицию. По словам начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошенко, россияне специально запустили флешмоб, чтобы стравить подростков.

За последние дни драки с участием членов «Редана» произошли в Киеве, Полтаве, Ивано-Франковске, Львове и Харькове. В результате местная полиция задержала сотни подростков.

По сообщению RT, движение «Редан» стало популярным благодаря рэперу Shadowraze, чье творчество поддерживали фанаты игры Dota 2. Именно он начал развивать идею «Редан», основанную на аниме Hunter x Hunter.

Субкультура получила широкую известность в России после потасовки, произошедшей в московском ТЦ. Спортивные фанаты напали на «пауков», что привело к драке между подростками. По словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в дальнейшем тему стали активно подогревать именно на Украине.

22 февраля в Сети было опубликовано видео с моментом массовой драки в зоне фудкорта в столичном ТЦ «Авиапарк». По словам очевидцев, об одного из участников побоища даже сломали поднос. Они подчеркнули, что в потасовке схлестнулись две компании молодых людей. Причиной конфликта стало то, что одной группе не понравилось, как была одета другая.

В столичном главке МВД сообщили, что по факту массовой драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В различных Telegram-каналах появилась информация, что в драках могли принимать участие члены «Редана». По данным Telegram-канала Mash, по этому делу задержаны уже девять подростков и полиция продолжает искать остальных.