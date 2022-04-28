На Украине обнаружены документы сфабрикованных дел против судей из России

Trial / Фото twitter.com/Phil_Lewis

Российские силовые структуры обнаружили на Украине документы по сфабрикованным делам, которые были заведены на российских судей через два дня после пресечения пограничниками РФ провокации Киева в Керченском проливе в ноябре 2018 года, пишет РИА Новости. Отмечается, что уголовные дела были возбуждены в отношении трёх судей районных судов и двух прокуроров Крыма из-за их решения заключить под стражу 24 военнослужащих ВМС Украины, которые незаконно пересекли государственную границу РФ.

Среди документов оказались материалы СБУ и «прокуратуры по Автономной республике Крым и городу Севастополю» в отношении симферопольского судьи Михаила Белоусова.

Глава правовой секции постпредства РФ в ООН Сергей Леонидченко ранее заявил, что виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных киевскому режиму, будут наказаны, а денацификация Украины будет завершена. Он рассказал про секретный объект СБУ в аэропорту Мариуполя, где устраивались пытки. По словам дипломата, украинцы создали это место в 2014 году после того, как националисты заняли Мариуполь. Он добавил, что центр циничным образом именовался «библиотекой», так как неонацисты называли удерживаемых там простых мирных граждан «книгами».