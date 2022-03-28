На Украине не согласились платить за транзит российского газа в рублях

Украина не согласится получать в рублях оплату за транзит газа, если Москва поставит такое условие, заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко. По его словам, которые приводит украинское издание «Корреспондент», сложности вызваны многосторонними договорённостями. Министр отметил, что для начала страны Европы должны перейти на оплату в рублях.

Мы не перейдём на рубли. Это невозможно. Это сложно. Это же не двусторонние договорённости. Сначала нужно, чтобы европейцы платили рублями. Это всё связано. Невозможно тут рассчитываться рублями, а тут платить и получать евро и доллары, — пояснил он.

Ранее министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек 28 марта заявил, что страны «Большой семёрки» согласились отклонить требование России платить за импорт энергоносителей в рублях. По его словам, платежи в рублях неприемлемы и компании должны продолжать соблюдать положения действующих контрактов.

Президент России Владимир Путин 23 марта направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли.