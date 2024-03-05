СМИ не смогли найти 700 тысяч мобилизованных бойцов ВСУ WP: из миллиона мобилизованных в ВСУ на фронт попали только 300 тысяч

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несмотря на щедрые обещания, которые раздают международным партнерам президент Украины Владимир Зеленский и его команда, Киеву до сих пор не удалось разработать внятную программу мобилизации в стране, пишет Washington Post. Более того, после вступления в должность нового главкома ВСУ Александра Сырского выяснилось, что из миллиона мобилизованных на фронт попали только 300 тысяч, отметили журналисты.

Но даже через месяц проведения аудита никто в военном руководстве и администрации Зеленского так и не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек и чем они занимаются, — подчеркнуло издание.

Украинские депутаты пожаловались Washington Post, что неспособность Зеленского к четким действиям и единому посылу вызывает путаницу в обществе. Соломия Бобровская, депутат от либеральной оппозиционной партии «Голос» не понимает, почему Зеленский и его окружение до сих пор пытаются убедить население, что все хорошо. По ее словам, ничего не получится, сейчас не 2022 год, когда эмоции в обществе взяли верх.

Пришло время серьезных переговоров с обществом — серьезных и честных разъяснений, что мы должны делать без всякой искусственной храбрости, — сказал изданию Владимир Арьев, депутат от оппозиционной партии «Европейская солидарность».

Уменьшение числа боеспособных военных в ВСУ превратилось в стратегический кризис, подчеркивает газета. Журналисты уверены, что именно отсутствие четкой стратегии мобилизации — или даже соглашения о том, сколько еще войск нужно Украине, — стало причиной увольнения Валерия Залужного с поста главком украинской армии в феврале 2024 года.

На сайте Верховной рады 26 февраля был опубликован подписанный Зеленским закон о демобилизации срочников. Документ освободил их от службы, бойцов отправят в запас.