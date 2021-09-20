На Украине не будут менять закон о языке из-за «армии у границ»

Закон о функционировании украинского языка как государственного является несовершенным, однако требует безоговорочного соблюдения, пока российская армия находится вблизи границ республики. С таким заявлением в эфире телеканала «Наш» выступил глава офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович признал , что норма о «тотальной украинизации» в XXI веке не будет красить страну и может привести к печальным последствиям в будущем. При этом он отказался от идеи менять этот закон на фоне противостояния России и Украины в Донбассе и призвал жителей Донбасса использовать украинский язык вне частного общения, так как этого требует законодательство страны.



Если закон пересматривать, то должен быть политический момент соответствующий. <...> Это надо бы было делать или до военной опасности, или после ее уменьшения, — отметил чиновник.

Ранее львовский журналист заявил, что жители Донецкой народной республики в случае возвращения в состав Украины должны быть жёстко ограничены в правах. В частности, их нужно лишить права голоса на 10 лет для того, чтобы население «втянулось» в действительность страны.