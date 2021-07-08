На Украине назвали свою армию одной из сильнейших в Европе
Денис Коробейников
Денис Коробейников
13:44, 08 июля 2021
Фото: MinistryofDefence.UA_facebook.com
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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что вооружённые силы страны являются одними из сильнейших и профессиональных в Европе. Об этом сообщает портал LRT.
Можно с уверенностью сказать, что Украина способна адекватно ответить на любую агрессию против нашей страны, — заявил Шмыгаль.
По его словам, увеличение боеспособности армии является не только заслугой Киева, но и союзников по Североатлантическому альянсу. Его инструкторы сумели укрепить боеспособность украинских военных.
Шмыгаль напомнил, что с 2015 года подготовку по стандартам НАТО прошли 19 тысяч военных на Украине. Он добавил, что вопрос интеграции в Североатлантический альянс является «ценностным выбором» украинцев. Именно он повлиял на проведение крупнейших учений за всю историю страны Sea Breeze, считает министр.
В апреле американский журнал The National Interest написал, что украинские военные испытывают ряд серьёзных проблем, в частности, дефицит современных военных технологий.
Внештатный советник Министерства обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что пехотинцы в армии не обеспечены беспилотниками, кроме того того, в ВСУ не хватает тепловизоров, приборов ночного видения и внедорожников. Военные также испытывают нехватку боеприпасов.