На Украине назвали сроки начала закупки газа у РФ

Киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Украина будет вынуждена начать прямые поставки газа из России после открытия «Северного потока — 2». Стране больше негде будет закупить нужные объёмы к следующему отопительному сезону, отметил он в эфире телеканала NewsOne.

Эксперт уверен , что для властей это станет «величайшим предательством».

Мы берём газ из транзитной трубы, а когда заработает «Северный поток — 2», а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с «Газпромом», — пояснил политолог.

Власти Украины искусственно создали энергетический кризис. Это позволит им «объяснить» гражданам необходимость к возврату закупок газа у России, считает Корнейчук. По его словам, тарифы на газ поднимали целенаправленно.

Украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь — только снизьте нам тарифы на газ. Это банальная политтехнология, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что проблемы, которые могут грозить Украине с транзитом газа из-за трубопровода «Северный поток — 2», были порождены ею самой, заявил экономист Юрий Атаманюк. Поскольку «воровство газа из трубы» всегда было бизнесом президентов, власти Украины в своё время отказались от прибыльного проекта. В 1994 году Киеву предложили стать членом консорциума, который объединил бы поставщика, транзитёра и основного потребителя газа в Европе.