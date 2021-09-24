На Украине назвали шаги для победы над Россией в Чёрном море

Украина должна выполнить план из трёх основных пунктов, чтобы одержать победу над Россией в Чёрном море. Главным из них станет создание ведомства, формирующего государственную морскую политику. Об этом в статье для издания Telegraf написал вице-адмирал Сергей Гайдук.

Это должен быть орган с особым статусом, который должен иметь управленческий уровень выше, чем министерский, считает военный.

Помимо этого, по его мнению, Украине нужно привести всю нормативно-правовую базу в соответствие с международными стандартами. Третий пункт — получить от партнёров новейшие образцы морского вооружения, а затем начать производить их в стране. Гайдук не уточнил, когда может быть достигнута эта цель.

Нам нужно быть взаимосовместимыми с НАТО, — заключил он.

По мнению экспертов, Украина испытывает огромные проблемы со своим флотом — старые корабли износились, на новые нет денег, поэтому за рубежом активно закупается списанная техника сомнительного качества. Например, США предоставили Украине два патрульных катера, построенных ещё в 1988 году, а также несколько десятков надувных лодок.

Ранее сообщалось, что Украина не имеет шансов на победу в случае военного конфликта с Россией, об этом заявил генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян. При этом украинские власти выступают с агрессивными заявлениями в адрес Москвы, пытаясь «показать силу и мощь».

Генерал добавил, что украинский народ должен добиться того, чтобы президент страны Владимир Зеленский работал не в интересах иностранных государств, а только в интересах Киева.