Российская армия является самой мощной в мире на сегодняшний день, заявил директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица. Он объяснил свою уверенность тем, что российские сухопутные силы способны сломать восточный фланг НАТО. Преимущество заключается в наличии большого количества танков, а также более тяжёлых вооружений, подчеркнул эксперт. Запись выступления политолога доступна на YouTube-канале Ukrlife.

Сегодня сухопутные войска вооружённых сил России являются самыми мощными в мире, даже мощнее, чем армия США. У них самая мощная армия в мире, — заключил Перепелица.

Он добавил, что российская армия также обладает значительным преимуществом перед всеми европейскими странами.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал с помощью силовых методов «покончить» с главным противником России — США. Так удастся прекратить все западные провокации на Украине, уточнил политик. По его словам, после победы остальные страны НАТО разбегутся.

Он добавил, что Западу выгодно неустойчивое положение Украины, так как она создаёт много шума. По мнению парламентария, Украина может стать европейским Афганистаном. Он также рассказал, что США и НАТО могут устроить провокации в Донбассе и обвинить в этом ополченцев.