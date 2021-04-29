На Украине назвали реальный срок встречи Зеленского и Байдена

https://static.news.ru/photo/fdf17f72-2d0e-11eb-9bbb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на следующей неделе посетит Украину. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, чего ждать от этого визита и значит ли он, что президенты США и Украины скоро встретятся.

Эксперт уверен, что Блинкен едет в Киев для того, чтобы выдвинуть ряд требований по реформам судебной системы и борьбе с коррупцией. Однако ждать каких-то больших прорывов от этой встречи не стоит — оружия массового поражения киевским властям всё равно никто не даст.

Телеканал CNN ранее заявил со ссылкой на источник в украинском правительстве, что Блинкен обсудит и возможную встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского. Политолог уверен, что переговоры пройдут не ранее, чем в следующем году.

Даже после приезда главы Госдепа, встреча Зеленского и Байдена — это маловероятный сценарий <...>, поскольку на данный момент Украина не находится в приоритете у Штатов. Тем более, что Байден и без того ранее был частым гостем на Украине — у него есть здесь множество комиссаров, которые следят за следованием политике, проводимой американцами, — сказал эксперт в беседе с «Главредом».

Он уверен, что Байден прекрасно осведомлён о ситуации в стране и ему, по большому счёту, нет смысла встречаться с Зеленским.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден не смог выговорить слово и облажался перед конгрессом. Во время обсуждения России он несколько раз попытался правильно выговорить слово «эскалация».