https://static.news.ru/photo/1cad7da4-6cd9-11ea-ae3a-fa163e074e61_660.jpg Илья Емец Фото: Міністерство охорони здоров'я України/facebook.com

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в условиях пандемии нужно направить средства на поддержку молодых людей. Он сравнил жителей страны старше 65 лет с «трупами».

Чиновник подчеркнул, что в закупке медицинского оборудования и лекарств должно участвовать не только государство, но и бизнес.

Украинцев старше — мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Я всё время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, застрявшие в Доминикане украинцы, которые не смогли вовремя вылететь домой из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса, выдвинули требование к президенту Владимиру Зеленскому. Они призвали украинского лидера вывезти их домой президентским бортом.