На Украине назвали политическим отказ Берлина поставлять оружие Киеву

https://static.news.ru/photo/81c7cc72-c943-11eb-8249-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: kmu.gov.ua

Отказ правительства Германии поставлять Украине оружие вызван политическими причинами. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с германским коллегой Хайко Маасом. Об этом сообщает ТАСС.

Решение правительства Германии политическое. <...> Нет какого-либо международного правила, которое бы ограничивало возможность Украины получать или покупать вооружение. Насколько мне известно, нет никакого юридического запрета в законодательстве Германии, которое не разрешает передать или продавать оружие Украине, — заявил политик.

При этом Кулеба подчеркнул, что ФРГ является суверенным государством и может принимать решения, которые являются эффективными и действенными. Он также выразил благодарность Берлину за политическое урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Министр надеется, что усилия властей Германии позволяют остановить военный конфликт и деоккупировать территории именно политическим путём.

Ранее бывший министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его страна может поставлять оружие Киеву для ведения войны в Донбассе и все факты указывают на это. Болгарские власти хорошо осведомлены о поставках оружия, ведь их довольно легко отследить, добавил политик.