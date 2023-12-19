На Украине назвали поездку Зеленского в США «бижутерией» Соскин: поездка Зеленского в США была обречена из-за вражды между партиями

Президент Украины Владимир Зеленский изначально не мог рассчитывать на успех в США из-за противостояния республиканцев и демократов и его поездка выглядит как «бижутерия», заявил бывший советник украинского политика Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka Online. Он возмутился, что визит главы государства был совершен на деньги налогоплательщиков Украины.

Он (Зеленский. — Прим. NEWS.ru) сидит в поезде Байдена. И поэтому естественно, что его рассматривают республиканцы, Трамп и все остальные как врага, <...>, который еще и ведет себя нагло, по-хамски, — считает эксперт.

По мнению Соскина, встречи украинского президента, которые оплачивались компаниями-лоббистами за счет украинцев, с официальными лицами в Вашингтоне оказались бесполезны. Так будет продолжаться, пока в Конгрессе США большинство мест принадлежит Республиканской партии, от которой баллотируется Дональд Трамп, считает экс-советник.