На Украине назвали победы Путина в переговорах с Байденом

Российскому лидеру Владимиру Путину в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом удалось зафиксировать ряд положений, к которым Москва стремилась долгое время. В частности, отсутствие в списке обсуждавшихся тем крымского вопроса, по сути, означает признание Западом полуострова российской территорией. Об этом порталу «Украина.ру» заявил журналист и писатель Игорь Лесев.

Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы «украинский вопрос», но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским, — сказал он.

Лесев также отметил, что США уже не требуют от России «убраться из Донецка и Луганска». Риторика Вашингтона изменилась. Он грозит Москве санкциями в случае вторжения вглубь Украины, а самопровозглашённые ДНР и ЛНР уже признаются в сфере влияния РФ.

Кроме того, писатель указал на то, что президенту России удалось добиться публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО или размещении на её территории иностранных баз. По его словам, пока нет чёткого понимания, к чему придут Россия и США в обсуждении этого вопроса, но у Москвы позиции сильнее.

Промежуточным итогом переговоров Лесев назвал снятие санкций с «Северного потока — 2». Он заявил, что США «разыграли легенду для имбецилов» о предотвращении Байденом вторжения России на Украину, а Москва получила желаемое — трубопровод будет работать.

Ранее сообщалось, что Путин назвал свою беседу с Байденом по украинскому вопросу и расширению НАТО на восток предметной и конструктивной. Он подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе обеспечивать собственную безопасность.