На Украине назвали плюсы от возвращения Крыма в состав Украины

Если Крым вернётся в состав Украины, тогда мир сможет использовать «обязательные глобальные правила международной политики». Это позволит восстановить безопасность в регионе, заявил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк на своей странице в Facebook, назвав плюсы данной идеи.

Он подчеркнул, что спустя семь лет «аннексии» Крыма многие политики решили, что в Киеве проиграли, и эта тема была забыта. Политик отметил, что это не так и официально «депрессивный период» закончился. Так Подоляк оценил запуск саммита «Крымская платформа», которая, по замыслу Киева, станет площадкой по «деоккупации Крыма» и решит проблемы в интересах Украины.

Сегодня в Киеве проходит учредительный саммит «Крымской платформы». Начало всего. Начало полноценной дороги домой. Не завтра и не послезавтра, понятное дело, всё окончательно решится, — написал политик.

Чиновник выразил надежду, что проблема принадлежности полуострова будет решена через многоуровневую цепочку политических, экономических и гуманитарных шагов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригласил Россию к участию в «Крымской платформе». Политик подчеркнул, что в Киеве подумали о России как о полноценном участнике саммита после того, как российские политики обсудили и прокомментировали его.