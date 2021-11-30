Главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил мнение, что следующим президентом Украины, в случае поражения Владимира Зеленского на будущих выборах, мог бы стать 40-летний глава ДНР Денис Пушилин. Так журналист в эфире телеканала «60 минут» прокомментировал падение рейтингов украинского лидера. Он считает, что жители страны вполне могли бы проголосовать за этого политика, сообщает «Московский комсомолец».

Коротченко добавил, что в любом случае у Зеленского скорее всего не осталось шансов переизбраться, поскольку он разочаровал не только свой электорат, но и олигархов.

Возможность выбраться из этой ситуации у Киева появится только в том случае, если на будущих выборах президента победит «достойный политик», к примеру, глава ДНР Денис Пушилин, — сказал Коротченко, добавив, что после прихода Пушилина «Украина забудет о русофобии и войдет в тройственный союз славянских государств».

Пушилин родился в Макеевке Донецкой области, проходил службу в Национальной гвардии Украины, закончил экономический факультет Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. После событий 2014 года он стал председателем президиума Верховного Совета ДНР, затем постпредом в Трёхсторонней контактной группе, а в 2018 году он возглавил самопровозглашенную республику.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Роман Соха, избранный по мажоритарному округу в Запорожской области, вышел из фракции партии «Слуга народа» из-за назначения на правительственные должности бывших функционеров. Политик также выразил разочарование деятельностью президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он озвучил с трибуны парламента.

Соха отметил, что недоволен политикой президента. В частности, несменяемостью власти чиновников и отсутствием новых лиц. Украинский политик добавил, что человек, которого Зеленский счёл разумным назначить на должность заместителя руководителя офиса президента, в действительности не достоин этого поста, так как пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, пренебрегая законом.