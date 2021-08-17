На Украине назвали главное «достижение» страны за годы независимости

Главным достижением является то, что Украина до сих пор существует, заявил украинский аналитик Александр Кочетков, подводя итоги 30-летней независимости страны. Об этом он написал в статье для «Главреда».

По его словам, в процессе перехода от социалистического уклада экономики к рыночному Украина растеряла очень многое и сейчас «плетётся в хвосте». Одну из причин эксперт видит в невозможности ограничить коррупцию.

Кочетков отметил, что Украина имела фантастические стартовые усилия и сравнил ВВП этой страны с показателями Израиля и Сингапура.

Сейчас мы безнадёжно отстаём, — сказал эксперт.

Кочетков напомнил о необходимости смены власти на более эффективную. Однако, по мнению эксперта, Киев ждут два варианта: или постепенное обнищание, или внезапное разрушение государственности.

Ранее экс-президент Виктор Янукович назвал главной ошибкой Украины отказ добрососедства с Россией. По его мнению, из-за отказа от России на Украине произошёл раскол в обществе, что привело к разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму СМИ. Также в стране возник глубокий экономический кризис.