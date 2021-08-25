На Украине сравнили ситуацию в Крыму с Курилами

На Украине сравнили ситуацию с Крымом с положением дел на Курилах. Политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш» заявил, что и в этом случае «всё будет постоянно переноситься на будущее».

Он напомнил, что Крым конституционно закреплен за Россией и соединен с ней мостом. Кроме того, Москва реализует в регионе большую инвестиционную программу.

Это уже часть федеративного устройства. Если и возможно решение по Крыму, оно будет очень схожим с Курилами, когда он будет постоянно выноситься за скобки на какое-то будущее, к сожалению, — сказал Ермолаев.

Он добавил, что саммит «Крымской платформы» был «ритуальным действом» и не дал никакого практического результата: участники мероприятия просто приняли набор декларативных заявлений. По словам политолога, не создано никаких инвестиционных фондов для решения крымских проблем, и это просто попытка поддержать имидж Украины.

Ранее сообщалось, что прошедший 23 августа форум «Крымская платформа» является абсолютно пустой и не имеющей перспектив русофобской акцией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что этот инициированный киевскими властями форум является результатом ложно понятой солидарности членов Евросоюза и НАТО. Лавров считает, что «Крымская платформа» не имеет никаких перспектив.