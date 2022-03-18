На Украине назвали дату возобновления переговоров с Россией
Переговоры официальных делегаций России и Украины планируется возобновить 21 марта
Сергей Попов
Сергей Попов
16:49, 20 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Переговоры официальных делегаций России и Украины планируется возобновить 21 марта. Встреча будет проводиться в онлайн-режиме, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на высокопоставленные источники.
Член украинской делегации и главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия в ответ на вопрос о возобновлении переговоров сообщил, что диалог ведётся ежедневно.
И сегодня тоже. На уровне экспертных групп, — цитирует его издание.
Ранее советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут продлиться несколько недель или дольше. Причиной тому он назвал наличие взаимоисключающих правовых вопросов.
Экс-премьер Украины Николай Азаров отметил, что Киев занимает неразумную позицию, затягивая переговоры. Главная задача — минимизировать число жертв со стороны мирного населения, однако стремления к этому он у украинской стороны не заметил.
В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.