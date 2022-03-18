На Украине назвали дату возобновления переговоров с Россией

Переговоры официальных делегаций России и Украины планируется возобновить 21 марта. Встреча будет проводиться в онлайн-режиме, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на высокопоставленные источники.

Член украинской делегации и главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия в ответ на вопрос о возобновлении переговоров сообщил, что диалог ведётся ежедневно.

И сегодня тоже. На уровне экспертных групп, — цитирует его издание.

Ранее советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут продлиться несколько недель или дольше. Причиной тому он назвал наличие взаимоисключающих правовых вопросов.

Экс-премьер Украины Николай Азаров отметил, что Киев занимает неразумную позицию, затягивая переговоры. Главная задача — минимизировать число жертв со стороны мирного населения, однако стремления к этому он у украинской стороны не заметил.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.