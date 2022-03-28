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На Украине назвали дату возобновления очных переговоров с Россией

Арахамия: переговоры России и Украины пройдут в Стамбуле 29 марта
13:39, 28 марта 2022
На Украине назвали дату возобновления очных переговоров с Россией Давид Арахамия Фото: Стрингер/РИА Новости
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Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией стартует 29 марта в 10:00 в Стамбуле, сообщил член украинской делегации Давид Арахамия, передаёт «Укринформ».

По его словам, начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем. Других подробностей предстоящей встречи он не привёл.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник, 28 марта. По его словам, они, как ожидается, стартуют 29 марта.

При этом высокопоставленный турецкий чиновник сообщал, что встреча делегаций Украины и РФ начнётся вечером 28 марта. По данным Reuters, турецкие власти рассчитывают, что стороны в ходе переговоров договорятся о прекращении огня.

Стамбул в качестве места переговоров выбрали российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора. Турецкий лидер заверил своего коллегу, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Украиной и Россией.

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