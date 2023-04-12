На Украине назвали дату начала контрнаступления ВСУ Премьер Украины Шмыгаль: контрнаступление украинской армии может начаться уже летом

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал газете Hill, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Он добавил, что Киев не чувствует давления со стороны западных «друзей и партнеров». Он отметил, что на Западе понимают, что для перехода в контрнаступление, нужно «быть готовым на 100%».

Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления <...>. Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов, — сказал Шмыгаль.

В издании отметили, что Шмыгаль не стал называть конкретные даты.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. До этого другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.

Ранее руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевка может стать вторым Артемовском. По его словам, российские военные постоянно предпринимают попытки окружить населенный пункт.