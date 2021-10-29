На Украине назвали «чёрной меткой» сигнал Запада Зеленскому из-за офшоров

Появление президента Украины Владимира Зеленского среди фигурантов офшорного скандала можно считать сигналом из-за рубежа для украинского лидера. Так в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Кирилл Молчанов.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал доклад о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и Зеленский. В Раде уже потребовали прокуратуру проверить эту информацию.

На Западе сформировалось четкое понимание того, что Зеленский больше не входит к ним в доверие, поэтому его надо обкладывать такими расследованиями. <....> Раз это уже журналисты сказали, значит, это уже черная метка от Западного мира, — считает Молчанов.

Сам президент Украины признал, что у него были офшоры. По его словам, во времена правления Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ». Он отметил, что тогда «все каналы имели компании за границей».

Ранее помощник Зеленского Сергей Шефир не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале вокруг студии «Квартал 95». Шефиру, создававшему студию вместе с Зеленским, был задан вопрос, не хочет ли украинский президент перевести на Украину деньги с офшорных счетов и заплатить с них налоги.