На Украине нашли виноватых в размывании границ с Россией Украинская певица Соловей обвинила русскоязычных коллег в размывании границ с РФ

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Кристина Соловей

Украинская певица Кристина Соловей обвинила в размывании границ между Украиной и Россией, а также заявила, что «на их руках кровь». Такие высказывания прозвучали в ходе интервью на YouTube-канале журналисту Марии Ефросининой. По словам Соловей, украинское общество слишком терпимо относится к тем, кто раньше ошибался.

Певица заявила, что артисты, выступающие на русском языке, не только «строили мосты», но и разрушали границы между странами, тем самым стирая национальную идентичность Украины. Соловей также заявила о чрезмерной толерантности к ошибкам других. Артистка упрекнула в этом саму Ефросинину, напомнив, что ранее она вела передачи на русском языке.

По-моему, мы очень толерантны к тем, кто когда-то ошибся, даже к тебе, — сказала Соловей.

В ответ на это ведущая заявила, что она, как и некоторые другие деятели искусства, использовали в творчестве русский язык, потому что был высокий спрос на такой контент. Также Ефросинина напомнила, что продюсер певицы Святослав Вакарчук из группы «Океан Эльзы» раньше часто выступал в России с песнями на русском.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил о «неизбежности процесса» перехода русских школ на обучение на языке республики. Он заявил, что таким образом ученики получают равные возможности.