На Украине нашли способ решить проблему с электричеством Шмыгаль: Украина намерена строить малые электростанции для децентрализации энергосистемы

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Премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что на Украине создадут малые электростанции, чтобы решить проблему с электричеством, передает ТАСС. Он добавил, что новые энергетические объекты будут имплементированы в существующую энергосистему.

Актуальными становятся планы декарбонизации энергетики и зеленой трансформации, построения децентрализованной энергетической системы. Речь идет о создании мини-электростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему, — сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что Киев продолжит инвестировать в увеличение добычи газа. По его словам, стране нужно активнее пользоваться возобновляемой энергетикой.

Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения электричества. Он уточнил, что взрывы прогремели в Деснянском районе Киева.

29 декабря Кличко также сообщал, что 40% жителей Киева остались без света после очередной серии ракетных ударов со стороны Вооруженных сил России.