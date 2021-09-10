Занимавшегося делом Шеремета судью нашли мёртвым

На Украине обнаружили тело судьи Печёрского районного суда Виталия Писанца, который вёл резонансное дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщается на официальном сайте Киевской областной прокуратуры в Facebook. Как известно, перед гибелью мужчина отдыхал в компании следователя Соломенского районного управления полиции Евгения Хоменко и адвоката Петра Онопенко.

Киевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту гибели судьи Печерского районного суда г. Киева (ч. 1 ст. 115 УК Украины), — говорится в сообщении.

По данным исследования, судья умер 11 сентября в селе Погребы Киевской области во время застолья.

Ранее сообщалось о гибели мэра Кривого Рога. Тело Павленко обнаружили на веранде дома в селе Вольном. Рядом с ним было ружьё. Рассматриваются две версии его гибели. В настоящее время идёт следствие. Позднее стало известно о трёх версиях гибели Павлова. По словам главы департамента коммуникаций МВД Украины Артёма Шевченко, это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. По его словам, необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить причину смерти, а также изучить оружие, найденное рядом с Павловым.