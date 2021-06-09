Самый дорогой металл мира может стать ещё дороже

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Самый дорогой драгоценный металл в мире — палладий — может стать ещё дороже из-за растущего спроса. Об этом пишет Bloomberg.

В мае стоимость тройской унции этого металла достигла $3018. За последний месяц произошло некоторое снижение стоимости палладия, но он всё ещё почти на тысячу долларов дороже золота. Разрыв в стоимости этих металлов в прошлом месяце стал самым значительным с февраля прошлого года.

Эксперты считают, что на рынке палладия может быть зафиксирован дефицит. Это произойдёт из-за растущих нужд автомобильной промышленности, а также из-за более серьёзного экологического контроля. Внесёт свою роль и приостановление добычи в рудниках «Норникеля».

Аналитик рынка ценных металлов ABN Amro Джорджетт Боеле убеждён, что в конце года этот металл подешевеет до $1700 за тройскую унцию. Отмечается, что за последние 15 лет палладий подорожал почти в шесть раз. К проблемам его добычи привело затопление в феврале двух крупных рудников «Норникеля».

Ранее эксперт по инвестициям Максим Ачкасов заявил, что в условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы и уменьшать долю финансовых. По его словам, имеет смысл увеличивать в портфелях долю таких биржевых товаров, как сырьё, сельхозпродукция и драгметаллы.