Самый дорогой металл мира может стать ещё дороже

Самый дорогой драгоценный металл в мире — палладий — может стать ещё дороже из-за растущего спроса. Об этом пишет Bloomberg.
В мае стоимость тройской унции этого металла
Эксперты считают, что на рынке палладия может быть зафиксирован дефицит. Это произойдёт из-за растущих нужд автомобильной промышленности, а также из-за более серьёзного экологического контроля. Внесёт свою роль и приостановление добычи в рудниках «Норникеля».
Аналитик рынка ценных металлов ABN Amro Джорджетт Боеле убеждён, что в конце года этот металл подешевеет до $1700 за тройскую унцию. Отмечается, что за последние 15 лет палладий подорожал почти в шесть раз. К проблемам его добычи привело затопление в феврале двух крупных рудников «Норникеля».
Ранее эксперт по инвестициям Максим Ачкасов заявил, что в условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы и уменьшать долю финансовых. По его словам, имеет смысл увеличивать в портфелях долю таких биржевых товаров, как сырьё, сельхозпродукция и драгметаллы.