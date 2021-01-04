На Украине начнётся сбор подписей за регистрацию российской вакцины

https://static.news.ru/photo/596bb4ec-4ecc-11eb-8b11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует сбор подписей за регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украине. Об этом заявил руководитель молодёжного крыла организации Артём Марчевский.

Ранее главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований. Он добавил, что «Спутник V» к ним не принадлежит.

Медведчук уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины «Спутник V». Более того, Украина даже может начать её производить. Но власти, видимо, плевать на жизни и здоровье людей. Мы инициируем сбор подписей на получение и производство вакцины, — цитирует Марчевского РИА Новости.

По его словам, сбор подписей начнётся с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда (города в Донецкой области). Потом будет охвачена и Донецкая и Луганская область и вся Украина.

Ранее стало известно, что Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech. Ведомство выполнило задание главы государства, сумев договориться с поставщиком вакцины. Вакцину в первую очередь получат украинцы из групп риска и те, кто «выполняет критически важные функции в борьбе с пандемией». В администрации Зеленского напоминают, что китайский препарат в количестве 50 млн доз уже закупила Турция.

По условиям соглашения Украина получит первую партию вакцины в количестве 700 тысяч доз в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или регистрации «одним из компетентных органов» США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или регистрации «в рамках централизованной процедуры компетентным органом» Евросоюза.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину «Спутник V» гибридным оружием Москвы против Киева. Член Совета Федерации Алексей Пушков в ответ назвал самого Кулебу и подобных ему политиков гибридным оружием против украинского народа, писал NEWS.ru.