https://static.news.ru/photo/8c64c2ec-1c07-11ea-8867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Поліція Київської області/facebook.com

В Киевской области Украины мужчина демонтировал памятник погибшим в Донбассе участникам военной операции, после чего выбросил его.

Памятный знак был установлен в селе Ворзель несколько лет назад. Спустя некоторое время местный сельский совет выделил участникам боевых действий участки. Один из них, на котором был памятник, оказался в собственности мужчины. Тот снёс его, чтобы начать строительство, уточняется в пресс-релизе полиции.

По факту самоуправства возбуждено уголовное дело. Ценность памятника устанавливается, оставшиеся от него куски изъяла полиция в качестве вещдоков.

Ранее NEWS.ru писал, что в Риге неизвестные под покровом ночи демонтировали памятник героям-подводникам Балтики, который был установлен в 50 м от Штаба морских сил Латвии.