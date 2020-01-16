https://static.news.ru/photo/e0ea3ace-3861-11ea-9899-fa163e074e61_660.jpg Мари Йованович Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уголовное дело может быть возбуждено из-за незаконного сбора данных о бывшем после Соединённых Штатов на Украине Мари Йованович.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на главу комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиота Энгеля, за экс-послом была установлена слежка, а сторонники президента США Дональда Трампа пытались дискредитировать дипломата.

Эта беспрецедентная угроза для наших дипломатов должна быть тщательно расследована и, если это оправдано, преследоваться по всей строгости закона, — заявил парламентарий.

Источник MyKharkov.info в правоохранительных органах Украины сообщил , что нарушение дипломатического права приведёт к открытию уголовного производства по заявлениям о слежке за Йованович.

Ранее NEWS.ru писал, что Белый дом назначил временным поверенным по делам Украины Кристину Квиен. Дипломат собирается работать с коллегами из Киева и укреплять отношения между двумя странами, говорится в сообщении посольства США в соседнем государстве. До неё пост занимал Уильям Тейлор, а до лета 2019-го эта должность принадлежала Мари Йованович.