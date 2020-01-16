Уголовное дело может быть возбуждено из-за незаконного сбора данных о бывшем после Соединённых Штатов на Украине Мари Йованович.
По
Эта беспрецедентная угроза для наших дипломатов должна быть тщательно расследована и, если это оправдано, преследоваться по всей строгости закона, — заявил парламентарий.
Источник MyKharkov.info в правоохранительных органах Украины
Ранее NEWS.ru писал, что Белый дом назначил временным поверенным по делам Украины Кристину Квиен. Дипломат собирается работать с коллегами из Киева и укреплять отношения между двумя странами, говорится в сообщении посольства США в соседнем государстве. До неё пост занимал Уильям Тейлор, а до лета 2019-го эта должность принадлежала Мари Йованович.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен