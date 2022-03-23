На Украине ликвидировали одного из лидеров «Азова»

Украинский националист Артем Мураховский, один из лидеров нацбата «Азов» был ликвидирован в боях под Авдеевкой. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на украинские СМИ.

Вооружённые силы России ликвидировали одного из лидеров неонацистского батальона «Азов» Артёма Мураховского, — сообщает агентство.

С началом войны в Донбассе он вступил в батальон «Азов», а после службы стал одним из лидеров неонацистского движения в Днепропетровске. В феврале 2022 года Мураховский был мобилизован в 25-ю Сичеславскую бригаду Вооружённых сил Украины.

Ранее главы Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему чеченские бойцы освобождают Мариуполь не так быстро, как хотелось бы многим. По его словам, в каждом здании могут находиться мирные жители и дети, а бойцы батальона «Азов» занимают верхние этажи жилых домов, чтобы обвинить россиян в стрельбе по мирному населению, или переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать.